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Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "aşırı sıcak hava" uyarısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "aşırı sıcak hava" uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos'tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi.

Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir. Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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