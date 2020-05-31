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Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklarda sessizlik

BURSA HABERLERİ  | 31.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklarda sessizlik

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami ve civarları boş kaldı.

Polis, kentin çeşitli bölgelerindeki noktalarda, sokağa çıkanların belgelerini kontrol ediyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel, Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Önlemler nedeniyle yoğun caddelerin giriş ve çıkışlarına polis tarafından konulan bariyerlerden bazıları, normalleşme sürecine geçilmesi dolayısıyla kaldırıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de ise en işlek noktalardan Ali Hikmetpaşa, Zağnospaşa meydanları ve Milli Kuvvetler Caddesi başta olmak üzere şehir günü sessiz bir ortamda geçiriyor.

Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermiyor.

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