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Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kar etkili oluyor

22.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kar etkili oluyor

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kar etkili oluyor.

Bursa'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, yağışın tadını kar topu oynayarak çıkardı.

Kentte yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

- Eskişehir

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Eskişehir'de, şehir merkezi ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Sabah evlerinden çıkan bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Beyaza bürünen Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun karın trafik akışını aksatmaması için önlemler aldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

- Bilecik

Bilecik'te dün gece etkili olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 6, en yüksek 1 derece ölçüldüğü Bilecik'te, kent merkezi beyaza büründü.

Sabah evlerinden çıkan bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Trafik ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ana arterlerde önlem aldı.

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