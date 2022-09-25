Bursa Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Buray sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Buray konser verdi.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Bursalılar, konser alanını doldurdu.

Şarkıcı Buray, "Deli kız", "Taç Mahal", "Alaz alaz", "Seni sevmiyorum artık" ve "Aşk layık olanda kalmalı"nın aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Katılımcılar da şarkılara eşlik etti.



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