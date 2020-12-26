YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa havasına lodos temizliği

Bursa havasına lodos temizliği

BURSA HABERLERİ  | 26.12.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bursa’da gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi.

Bursa’da gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Şehrin yüksek kesimlerinden bakıldığında pırıl pırıl görünen şehir lodos sayesinde rahat bir nefes aldı.
Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı şehrin imdadına dün sabahtan itibaren etkili olan lodos yetişti. Bursa’yı gün boyu etkisi altına alan lodos hayatı olumsuz etkilese de rüzgarın ardından şehrin üzerini kaplayan puslu hava ortadan kalktı. Akşam saatlerinde şehrin üst kısımları pırıl pırıl olurken, ortaya çıkan manzara fotoğraflara da yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:09
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Çelikaksoy Eczanesi
Nilufer
Çelikaksoy Eczanesi
Nilufer
Çelikaksoy Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.