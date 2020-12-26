Bursa havasına lodos temizliği

Bursa’da gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Şehrin yüksek kesimlerinden bakıldığında pırıl pırıl görünen şehir lodos sayesinde rahat bir nefes aldı.

Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı şehrin imdadına dün sabahtan itibaren etkili olan lodos yetişti. Bursa’yı gün boyu etkisi altına alan lodos hayatı olumsuz etkilese de rüzgarın ardından şehrin üzerini kaplayan puslu hava ortadan kalktı. Akşam saatlerinde şehrin üst kısımları pırıl pırıl olurken, ortaya çıkan manzara fotoğraflara da yansıdı.

