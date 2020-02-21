Bursa için estetik işbirliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü öncülüğünde daha temiz, estetik ve daha düzenli bir Bursa vizyonu ile Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kurumlar arası koordinasyonu arttırmak için Kent Estetiği Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin yanı sıra Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve Gemlik belediyeleriyle BUSKİ, BURULAŞ, UEDAŞ ve Türk Telekom’un temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ana arter, cadde, meydan, bulvar ve benzeri kentsel mekanlarda kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan uygunsuzlukların giderilmesi ve kentin fiziksel mekan kalitesinin artırılması için yapılması gerekenler toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda, çağdaş kent standartları ve görüntüsünde temiz, estetik ve düzenli bir Bursa vizyonu ile kent estetiği konusunda Büyükşehir Belediyesi birimleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmanın misyon edinildiği belirtildi.

Ayrıca, kent estetiğine aykırı unsurların iyileştirilmesine yönelik birim ve kurumlarca yapılan çalışmalar, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşuldu. Koordinasyonun arttırılması, çözümsel müdahaleyi hızlandıracak iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi için ilçe belediyeleri ve kurumlar arası fikir alışverişi ile koordineli çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.



