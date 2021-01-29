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Bursa için fırtına uyarısı

29.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Bursa için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 30 Ocak Cumartesi günü 03.00’den, 31 Ocak Pazar 21.00’e kadar sürmesi tahmin edilen fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 30 Ocak Cumartesi günü 03.00’den, 31 Ocak Pazar 21.00’e kadar sürmesi tahmin edilen fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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