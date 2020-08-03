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Bursa için sıcak hava uyarısı

BURSA HABERLERİ  | 03.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji 3.

Bursa için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te, Kurban Bayramı’nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos’tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bilgisi verildi. Bursa ve Bilecik’te 2 ila 4, Kütahya’da 3 ila 5, Eskişehir’de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği duyurulan açıklamada, “Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir. Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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