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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden yürüyüş etkinliği

10.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık İçin Hareket Et Günü çerçevesinde yürüyüş düzenledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden yürüyüş etkinliği

Atatürk Anadolu Lisesi’nden başlayan etkinlikte öğrenciler, ellerinde sağlıklı hayatı teşvik eden döviz ve pankartlarla Kültürpark’tan geçerek, Millet Bahçesi’ne yürüdü. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış, sağlık çalışanları, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmenin sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğuna dikkat çekti. Hareketsiz yaşam tarzının sağlığımızı olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur” dedi.

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin kalp ve beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, bazı hastalıkların önlenmesinde ve iyileşmesinde son derece önemli olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Bu nedenle gün içinde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımız için önemli bir faktördür. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir” şeklinde konuştu.

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