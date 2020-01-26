Bursa iş dünyası Elazığ ve Malatya’lı kardeşlerinin yanında

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrası TOBB öncülüğünde Bursa iş dünyası olarak Elazığ ve Malatyalı depremzedelere yardım elini uzattıklarını belirtti.

Bursa Ticaret Borsası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa ili oda ve borsaları işbirliğinde 3 yardım tırının Malatya AFAD Bölge Müdürlüğü ne gönderilmek üzere yola çıktığını belirtti. Yaşanan deprem felaketine karşı Bursa iş dünyasının her zaman olduğu gibi yine duyarsız kalmadığını açıklayan Başkan Matlı "Yaşadığımız afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem ülkemizin bir gerçeği ve yaşadığımız afet sonrası tüm Türkiye olarak kenetlenmiş durumdayız. TOBB öncülüğünde iş dünyası olarak Bursa’dan Bursa Ticaret Borsası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız ile Bursa da faaliyet gösteren tüm oda ve borsalarımız ile birlikte, afet bölgesindeki depremzede kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 3 yardım tırımız yola çıktı. Elazığ ve Malatya`da yaşanan deprem sonrasında bölge halkının ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda, çocuk bezi başta olmak üzere acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyamız devam ediyor. Yardımda bulunmak isteyen tüm üyelerimiz ve halkımız, Bursa il ve ilçe oda borsalarının koordinasyonuyla yardımlarını bölgeye ulaştırmak için iletişime geçebilir. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız. Felaketlerin acısının ancak birlik ve beraberlik içerisinde azaltabiliriz. Bursa iş dünyası Elazığ ve Malatyalı kardeşlerinin maddi manevi her zaman yanında olmaya devam edecek” dedi.

