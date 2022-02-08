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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

08.02.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmişti.

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