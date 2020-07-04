YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa İznik’te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı

Bursa İznik’te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi’nde düşme tehlikesi bulunan dev kaya için önlem alındı.

Bursa’nın İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi’nde düşme tehlikesi bulunan dev kaya için önlem alındı. Yaklaşık 50 tonluk kaya çelik tellerle sarıldı.
Bursa İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi’nde düşme tehlikesi bulunan dev kaya için AFAD ekiplerince önlem alındı. Tehlike saçan kayadan dolayı birçok evin boşaltıldığı Mustafalı Mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Yaklaşık 50 tonluk kaya çelik ağlarla sarıldı. Mahalle muhtarı Mustafa Kırık, “Büyük bir felaketten döndük. Korkuyorduk, yetkililer gerekeni yaptı önlemler alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ve AFAD ekipleri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Bursa Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.