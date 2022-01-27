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Bursa, Madrid'deki turizm fuarında tanıtıldı

27.01.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Madrid'deki turizm fuarında tanıtıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 42. Uluslararası Turizm Fuarı'nda (Fitur), farklı turizm alternatiflerini bünyesinde barındıran Bursa, destinasyonlarıyla turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışına İspanya Kralı 6. Felipe'nin de katıldığı fuarda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye standının katılımcıları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği de yer aldı.

Standın ilk ziyaretçileri ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili oldu.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ezzatollah Zarghami, Avrupa Tarihi Termal Kentler Ağı (EHTTA) Başkanı ve İspanya'nın Ourense Valisi Jose Manuel Baltar Blanco ile EHTTA Genel Direktörü Simone Zagrodnik, Bursa standını ziyaret etti.

Fuarda, Bursa'nın termal zenginlikleri, gastronomisi, farklı turizm alternatiflerini ve destinasyonları, turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Öte yandan, fuara Bursa'yı temsilen katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyeleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İspanyol tur operatörleri ile kültür ve turizm uzmanlarının Bursa'yı tanıtması, Bursa'nın İspanyol tur operatörleri için Madrid'de tanıtımı ve İspanyol tur operatörlerine yönelik düzenlenebilecek info turlar ele alındı.

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