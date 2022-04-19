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Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

19.04.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla evden hırsızlık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 29'u tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "Bahar Temizliği" adı verilen ve Bursa, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 29'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan'da evden hırsızlık olaylarına ilişkin şüphelilerin adreslerine Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 300 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda 41 şüpheli yakalanmış, evlerde yapılan aramalarda iki pompalı tüfek ve bu silahlara ait fişekler, bir çalıntı tabanca, yüklü miktarda ziynet eşyası ve para ele geçirilmişti.

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