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Bursa merkezli suç örgütlerine yönelik "Mahzen-46" operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı

AA AA
15.05.2024 09:23
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Bursa merkezli 13 ilde, 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 112 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-46" operasyonlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan elde edilen gelirin aklanması, göçmen kaçakçılığı, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma" suçlarından 13 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 115 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 112 zanlının yakalandığı duyurulan açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 55 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu, 87 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 34,56 gram kokain, 450 bin 374 yeşil reçete hap, 17 hassas terazi, 7 tabanca, 60 fişek ve 209 bin 500 lira ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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