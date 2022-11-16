Bursa merkezli suç örgütünün tırlardaki değerli madenleri gasbettiği ortaya çıktı

Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerin, yurt dışından gelen değerli maden yüklü tırları silah zoruyla gasbettikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin'de düzenlediği ve gözaltına alınan 18 zanlıdan 11'inin tutuklandığı operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüphelilerin yurt dışından özellikle Türk cumhuriyetlerinden gelen tırları sınır kapılarında takibe aldıkları, bir süre sonra durdurup şoförlerini silah zoruyla alıkoyup kasalarındaki değerli maden ve metalleri gasbettiği belirlendi.

Polis kamerasıyla kaydedilerek paylaşılan operasyon görüntülerinde, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapılan adreslerde şüphelilerin gözaltına alınması yer aldı. Kayıtlarda, bir şüphelinin üzerine çarşaf örterek saklandığı balkonda yakalandığı görülüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun, 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmış, V.K, C.B, A.B, E.A, İ.K, S.K, F.Y, M.Ç, K.K, M.D. ve D.G. tutuklanmıştı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirilmişti.

