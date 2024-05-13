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Bursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandı

AA AA
13.05.2024 16:07
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Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yatırım vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Bursa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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