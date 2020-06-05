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Bursa Millet Bahçesi hizmete açıldı

BURSA HABERLERİ  | 05.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Bursa Millet Bahçesi hizmete açıldı

Bursa'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete girdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende bir konuşma yapan Erdoğan, telekonferans yöntemiyle Bursa'ya bağlandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, burada Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada, eski stadın olduğu yerin Bursa'da Millet Bahçesi olarak düzenlendiğini söyledi.

Söz konusu alanın, insanların hatıralarının olduğu ve şehrin en kıymetli yeri olduğunu anlatan Canbolat, "Eski stadı ve Bursaspor'u da yaşatan anısıyla muhteşem bir eseri Bursa'mız kazanmış oldu. Zatıalinize ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Millet Kıraathanesiyle, sıcak su çeşmeleriyle, çiçeğiyle, yürüyüş alanlarıyla Bursa'nın nefes alacağı bir yer olacak. Yine sizin mihmandarlığınızda 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi de geliyor. Aynı zamanda buranın bodrum katında 480 araçlık otopark bulunuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Millet Bahçesi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri katıldı.

Millet Bahçesi içinde, 500 metre kapalı alanı olan Millet Kıraathanesi, 550 metrekare kütüphane, termal suların içilebildiği şadırvanlı çeşme, çocuk oyun alanları, koşu pisti, çim oyun alanı ve su gösteri havuzları yer alıyor.

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