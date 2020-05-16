YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bursa Orman Müdürü Akın’dan, Başkan Tekin’e ziyaret

Bursa Orman Müdürü Akın’dan, Başkan Tekin’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 16.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın bizleri makamımızda ziyarette bulundular.

Bursa Orman Müdürü Akın’dan, Başkan Tekin’e ziyaret

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendileriyle ilçe genelinde oluşturulacak proje ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak, ilçemiz için bir takım çalışmalar talep ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.
Öte yandan, Başkan Tekin, Bursa Orman Bölge Müdürü Akın’a ilçeye bağlı Kınık köyü’-ne topraktan yapılmış kahve takımı hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:01
İkindi
16:56
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.