YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu

Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu

17.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu

1/

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan 57 bin 860 kişiye dün Kovid-19 aşısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimine OSB'lerde çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen mobil aşı ekiplerinin tüm ilçelerdeki fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ettiğini belirtti.

İşçi ya da çalışanları sağlık tesislerine getirmektense onların ayağına gidip bulundukları ortamda aşılamaya gayret ettiklerini aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bursa'da tam bir aşılama seferberliği başlattık. Sağlık ekipleri, çarşamba günü 57 bin 860 vatandaşa aşı uygulaması gerçekleştirdi. İlimiz, bir sanayi şehri. Bünyesinde binlerce kişi çalıştıran iş yerlerimiz var. Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için işçileri mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Amacımız, kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak."

Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış da "Aşı ekipleri, tüm önlemleri alarak aşı uygulamalarını yerinde yapıyor. Sabah 09.00'dan gece 23.00'a kadar aşılama çalışmaları sürecek. Binin üzerinde çalışanı olan işletmelerde mobil ekiplerle aşılama çalışmaları devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladıArtistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Bursa Namaz Vakitleri 17 Haziran Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Perşembe

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mersin'de 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın intihar etti

Mersin'de 2 çocuğunu bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın intihar etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı

Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenlere anma

Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenlere anma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.