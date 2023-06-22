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Bursa Otobüs Terminalinde bayram yoğunluğu

22.06.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramının yaklaşması ve okulların da yaz tatiline girmesiyle birlikte Bursa Otobüs Terminali’nde yoğunluk başladı.

Kimi Bursalı tatil için Ege Bölgesi’ne yola çıkarken kimisi de memleketlerine gitmek için otogarın yolunu tuttu.

Bursa Terminal çalışanları daha çok insanların Ege ve Akdeniz bölgelerine gittiğini, memleketlere giden insanların daha az olduğu söyledi. Bursa Terminali yazıhane çalışanı Hamit Ocak,” Bayram ve yaz sezonu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram tatiline özel seferlerimiz ile de yolcularımızın yoğun istek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Yeni güzergâh ve seferlerimiz de eklenmeye devam ediyor. Tecrübeli ekibimiz ve keyifli ikramlarımızla bayram tatili yolcuğunu konforlu hale getiriyoruz" dedi.

Yoğunluktan şikâyetçi olan bir vatandaş ise,”Yolculuğumuz kalabalık olunca kötü ve konforsuz geçiyor. Öğrenciler memleketlerine dönerken bilet sıkıntısı yaşıyorlar" diye konuştu.

Yaşanan yoğunlukta işleri açılan terminal esnafı, ”Bayram gelmeden bayramın tadını çıkartıyoruz. İnsanlar memleketlerine dönerken ailelerine hediyelik eşyalar alıyorlar. Bursa’mızın meşhur kestane şekeri ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Vatandaş memnun, esnaf memnun" ifadelerini kullandı.

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