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Bursa sağanak yağışa teslim oldu

İHA İHA
25.03.2024 15:06
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Bursa’da sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.

Bursa sağanak yağışa teslim oldu

Ansızın bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi günü Bursa için fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos öğle saatlerinden itibaren yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi korunaklı alanlara sığınmakta buldu. Fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Yoğun yağışa rağmen Bursa’nın su altyapısının güçlü olması muhtemel baskınların da önüne geçti.

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