YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa sahillerinde fırtına mesaisi

Bursa sahillerinde fırtına mesaisi

29.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın birçok noktasında hafta sonu etkili olan fırtına ve yağış en çok Gemlik ilçesi sahilinde etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtına ve taşkınların verdiği zararın etkilerini ortadan kaldırmak için seferberlik başlattı.

Bursa sahillerinde fırtına mesaisi

Fırtınanın birkaç gün daha etkili olacağını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi, olumsuzluklara anında müdahale için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Bursa’da hafta sonu etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde deniz kara ile birleşti. Fırtınanın etkisi ile tekneler sürüklenirken, dalgalar adete sahil duvarlarını dövdü. Bazı evler sular altında kalırken, dalgalar tekneleri sürükledi. Jandarma Kurşunlu sahil yolunu trafiğe kapattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, AFAD, MAK ve Gemlik Belediyesi ekipleri yollarda biriken deniz ve sel sularını tahliye etti. BUSKİ ekipleri, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Bunun yanında sahil bandında özellikle Gemlik’in merkez ile Kumla, Karacaali, Kurşunlu ve Gençali mahallelerinde fırtına ve deniz taşkınlarının verdiği zararın etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’in Karacaali Mahallesi’nin sahil bölgesinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Fırtınanın etkisinin birkaç gün daha süreceğini hatırlatan Başkan Aktaş, muhtemel olumsuzluklara anında müdahale etmek için tüm ekiplerin hazır beklediğini kaydetti. Ekiplerin hızlı hareket etmesi sayesinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan duruma müdahale edildiğini kaydeden Başkan Aktaş, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 3 kepçe, 4 arazöz, 1 greyder, 4 kamyon, 10 kamyonet, 1 süpürge olmak üzere toplam 23 araç ve 90 personelle bölgede çalışma yaptığını vurguladı. Denizden sahile, 40 kamyonu aşkın malzeme taşındığını dile getiren Başkan Aktaş, BUSKİ tarafından Kurşunlu ve Gençali mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi’nde de gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Kurşunlu Cumhuriyet Mahallesi 3. sahilde trafiğe kapanan yol, iş makinesiyle temizlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yağmur suyu ızgaraları temizlenip deniz suyu tahliye edildi. Kurşunlu Mahallesi’nde taşkının etkilerini azaltmak amacıyla sahildeki tüm yağmur suyu sistemindeki ızgara ve kapaklar açıldı. Kurşunlu Mahallesi Tahtalı Çarşı, marina ve buraya yakın sahil kesiminde taşkından etkilenen yaklaşık 30 binada su tahliyesi yapıldı. Ekiplerimiz ince temizliğe devam ediyor. Fırtınanın 1-2 gün daha etkili olması bekleniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında hazır. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 4 torbacı tutuklandıAdana’da 4 torbacı tutuklandı
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı
Otobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladıOtobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 29 Kasım Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:57
Öğle
12:57
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Millet eczanesi
Yildirim
Cihatli eczanesi
Gemlik
Çelebi eczanesi
Yildirim
Gürsu eczanesi
Gursu
Cannur eczanesi
Orhaneli
Yasemin eczanesi
Yenisehir
Kansu eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.