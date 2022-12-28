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Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi kuruldu

28.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Organ Nakil Merkezi sertifikasının onaylandığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Bursa Şehir Hastanesi'nin Güney Marmara bölgesinde sağlık üslerinden bir tanesi olduğunu ve birçok özellikli hizmete imza attığını söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin hem kentin hem bölgenin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, hastanenin organ ve doku nakli yapabilir sertifikasının Sağlık Bakanlığınca tescilinin yapıldığını aktardı.

Yavuzyılmaz, nakil merkeziyle ilgili uzun süredir çalışma yaptıklarını belirterek, "Yoğun bir emeğin karşılığı olan bir hizmet. Tabii bunun bizim için farklı bir önemi de vardı. Türkiye'de 9 tane koordinasyon merkezi var. Bunlardan bir tanesi de Bursa. İçinde Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik illerini de kapsayan bölge koordinasyon merkezlerinden biri Bursa." dedi.

Bursa'nın yaklaşık 10 yıldır organ naklinde beyin ölümü tespitihde ve bunun donör haline dönüşmesinde açık ara birinci olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Son yapılan değerlendirmelerde Türkiye'de yine birinci olduk ve bunun da özelinde Bursa Şehir Hastanesi de Türkiye'de beyin ölümü tespiti ve bunun donör haline dönüşmesinde de Türkiye birincisi oldu ama henüz bizim Şehir Hastanemizde organ nakli faaliyetimiz yoktu. Burada tespit ettiğimiz beyin ölümü vakalarını Türkiye'de ihtiyacı olan organ bekleyen illere ve merkezlere sunuyorduk. Bakanlığımızın belirlediği kriterler ölçüsünde, önceliği olan ve uyum sağlanan vakaların da burada nakilleri sağlanıyordu. Artık bunu Türkiye birincisi olan hastanemizde de hastalarımıza naklederek yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Bu ayın 9'unda Bakanlıkta sertifikamız onaylandı. Tabii bu süreçte çok emek ve gayret var."

Yavuzyılmaz, bölge koordinasyon merkezinin çalışmalarının ve özellikle de hastanenin bu konudaki hazırlığının epey zaman aldığına değindi.

Çok emek sarf edilen bir sürü bileşenin bir araya getirilmesiyle sürecin tamamlandığını anlatan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu işi yapacak insan kaynağınızın olması lazım. Bu nakil faaliyetlerini gerçekleştirecek yetkin, yeterli ve belli sayıda ekibinizin olması lazım. Biz çok şükür öyle bir ekibe sahibiz. Gerek beyin ölümü tespitinde başlayan yoğun bakım sürecindeki yoğun bakım uzmanı ve yoğun bakım öğretim üyesi arkadaşlarımız gerek karaciğer ve böbrek nakli konusunda özel ihtisas yapmış olan hekim arkadaşlarımızla birlikte öncelikle bu altyapıyı oluşturmamız gerekiyordu."

Yavuzyılmaz, daha sonra Bursa'nın sağlık yatırımlarına ilişkin bir sunum yaptı ve kentin 2022 yılı sağlık alanındaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, il sağlık müdür yardımcıları, başhekim yardımcıları, Organ Nakil Merkezi'nde görevli uzman doktorlar katıldı.

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Bursa Organ nakli‎ bursa şehir hastanesi il sağlık müdürlüğü

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