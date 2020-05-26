Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nın, yapımını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri ile ilgili protokolün imzalandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun "Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararı"na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı da eklendi.

Bu kararın 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bursa-Ankara arasındaki trafik de hızlandı.

Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, imalat işlemleri için Bakanlığa devredildi. İmzalanan protokole göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin ihaleye çıkabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödeneğini temin ederek yetki alacak.