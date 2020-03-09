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Bursa sosyal girişimcilik ekosistemi büyüyor

BURSA HABERLERİ  | 09.03.2020 19:36 | Son Güncelleme

Bursa sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşlar faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.Sosyal girişimcilik alanında Bursa ilinde faaliyet gösteren Nilüfer Belediyesi, KOSGEB, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), Benmaker, Simbiyoz Aktivite, Nexlab, Düşünce Gezginleri, Aykırı Sinema Derneği ve Adım Adım Bursa, BEBKA ev sahipliğinde bir araya gelerek Bursa’nın sosyal girişimcilik gündemini görüştü.

Bursa sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşlar faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.
Sosyal girişimcilik alanında Bursa ilinde faaliyet gösteren Nilüfer Belediyesi, KOSGEB, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), Benmaker, Simbiyoz Aktivite, Nexlab, Düşünce Gezginleri, Aykırı Sinema Derneği ve Adım Adım Bursa, BEBKA ev sahipliğinde bir araya gelerek Bursa’nın sosyal girişimcilik gündemini görüştü. Ajansın 2020 yılında girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla planladığı ’Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Farkındalık Programı’, ’Girişimcilik Ekosistemi Analizi’, ’TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’, ’SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’, ’Mentor Yetiştirme Eğitimi’, ’Melek Yatırımcılığın Geliştirilmesi’ ve ’Çocuk-Genç Girişimciliğinin Geliştirilmesi’ faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.
Sosyal girişimcilik konusunda da çalışmalar yürüten BEBKA, Ankara Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ortak uygulanması planlanan ’Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Farkındalık Programı’ hakkında BEBKA Planlama uzmanları, yapılacak işbirlikleri hakkında bilgi verdi.
Toplantının son bölümünde ise katılımcıların sosyal girişimcilik 2020 yılı planları değerlendirildi. Ortak gerçekleştirilebilecek etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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