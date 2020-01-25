Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı

Bursa Ticaret Borsası (TB) 2020 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı. Bursa Ticaret Borsası, 2019 yılında 4 milyar 574 milyon 238 bin liralık işlem hacmiyle rekor kırdı.

Meclis Başkanı Mehmet Aydın yönetiminde gerçekleştirilen ocak ayı olağan meclis toplantısına, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkan Yardımcıları İsmail Aslım ve Gökhan Onur ile Meclis Üyeleri katıldı. Genel Sekreter Fehmi Yıldız’ın Bursa TB’nin aylık ve yıllık işlem hacmi istatistikleri ile proje ve çalışmaları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, 2020 yılı hedefleri ve iş planı da meclis üyelerinin onayına sunuldu. 2019 yılında tarihinin en büyük işlem hacmi rekoruna imza atan Bursa Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi. Matlı, Bursa Ticaret Borsası’nın, 2019 yılında bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 21’lik artışla işlem hacminin 4 milyar 574 milyon 238 bin liraya ulaştığını ve bugüne kadar en yüksek işlem hacmini gerçekleştirerek rekor kırdığını açıkladı.

Ulaşılan tescil işlem hacmi rakamları Bursa’nın, Türkiye’deki en önemli gıda, tarım ve hayvancılık şehri olduğunun kanıtı olduğuna vurgu yapan Matlı, “2019 yılında Bursa Ticaret Borsası’nın son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaştı. Şehir ve ülke ekonomisine üyelerimiz çok önemli katkılarda bulunuyor. Üyelerimizin bu katkısı ile Borsamızda en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 276 milyon 710 bin lira ile zeytin ilk sırada, 551 milyon 69 bin liralık işlem hacmi ile yaş sebze meyve ikinci, 352 milyon 78 bin liralık işlem hacmiyle mısır üçüncü, 217 milyon 266 bin liralık işlem hacmiyle et dördüncü, 193 milyon 160 bin liralık işlem hacmiyle de canlı hayvan beşinci sırada yer aldı” dedi.

Değişen dünya düzeni, gelişen teknoloji ve iş yapış şekillerindeki yenilikler çerçevesinde, kurum ve kuruluşların da yeni nesil yöneticilik anlayışıyla kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla Borsamızın tarihi geçmişine yakışır mahiyette Doğanbey Sivil Mimari Örneği Binalarını Bursa’mıza kazandırdık. Önümüzdeki günlerde yine Doğanbey Sivil Mimari Örneği binalarımızın yanında, yeni hizmet binamızın temelini atacağız. Her geçen gün artan tescil işlem hacmi ile büyüyen Bursa Ticaret Borsası’nın fiziki ortamını da genişleterek üyelerimizin hizmetine sunacağız. Yaptığımız tüm yatırımlar yarınlarımız için. İnanıyoruz ki üyelerimiz başta olmak üzere, hep birlikte daha çok çalışarak, daha katma değerli ürün ve hizmetler üreterek daha fazla şehrimize katkı sağlayacağız. Bunun sonucunda da ülke ekonomimiz büyüyecek ve hep birlikte kalkınacağız. Bursa Ticaret Borsası’nın büyümesinde katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

