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Bursa TB’de Tescil İşlem Hacmi 32 milyar lira oldu

İHA İHA
12.02.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Bursa Ticaret Borsası, 2023 yılı tescil işlem hacminde bir önceki yıla göre yüzde 89’luk artışla 32 milyar 720 milyon liraya ulaştı.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tescil işlem hacmi rakamlarının, güçlü ve istikrarlı büyüme trendinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), ortaya koyduğu vizyoner projeler ve üyelerinin değerli katkılarıyla tescil işlem hacmi rakamlarında yeni bir başarıya imza attı. 2023 yılı tescil işlem hacmi rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yüksek enflasyonun neden olduğu girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, tescil işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32 milyar 720 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN ÜRÜNLERDE ZİRVE ZEYTİN’İN

Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında 2023 yılında en çok işlem gören ürünün 8 milyar 667 milyon lira ile zeytin olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, diğer ürünlerin sırasıyla 5 milyar 315 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 5 milyar 4 milyon lira ile et, 2 milyar 740 milyon lira ile canlı hayvan ve 1 milyar 474 milyon lira ile mısırın olduğunu kaydetti.

TÜRİB ELÜS PİYASASI’NDA YÜZDE 31 BÜYÜME

Başkan Özer Matlı, ülke tarımının geleceği olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını açıkladı. TÜRİB ELÜS Piyasası’nda, alım-satım olmak üzere 12 aylık işlem hacminin geçen yıla kıyasla yüzde 31 artarak 1 milyar 403 milyon liraya yükseldiğini kaydeden Özer Matlı, “Sergilediğimiz performansla TÜRİB’te acente kaydındaki müşteri işlem hacmine göre ilk 10 Borsa arasında yer alırken, kayıtlı müşteri sayımızı ise yüzde 108 oranında artırma başarısına ulaştık” diye konuştu. Başkan Matlı, acente kaydında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla mısır, buğday, arpa, zeytin ve yulaf olarak gerçekleştiğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI PROJELERLE İLERİYE TAŞIYORUZ

Yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve jeopolitik risklerin neden olduğu belirsizlik ortamında geçilen 2023 yılında, tarım sektörüne ve bölge ekonomisine değer katan çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Özer Matlı, tescil işlem hacmindeki yükselen grafiğin üye odaklı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti. “Üyelerimizin katkılarıyla, hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik” diyen Başkan Matlı, “Kuruluşumuzun 100. yılını kutlayacağımız 2024 yılında,üyelerimize daha fazla katma değer sağlayacak, sürdürülebilirlik odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yeni proje ve girişimlerle Bursa Ticaret Borsası’nı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

BURSA TB’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 5 ÜRÜN

Zeytin 8.667.522.859 lira, yaş sebze-meyve 5.315.132.571 lira, et 5.004.057.634 lira, canlı hayvan 2.740.045.466 lira, mısır 1.474.798.229 lira

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