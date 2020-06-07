Bursa Teknik Üniversitesinin yıkanabilir maske kumaşına yurt içi ve dışından ilgi

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) laboratuvarlarında geliştirilen dokuma esaslı, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske kumaşı, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Dominant Tekstil arasında yürütülen proje kapsamında doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı.

Kumaş ve kumaştan üretilen maskeler, Umman, Tunus, Fas, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye ihraç edilirken, birçok ülke ile de ihracat için görüşmeler sürüyor.

BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, AA muhabirine, bez maskelerin tek kullanımlık maskelerin yerini almaya başladığını ifade etti.

Geliştirdikleri kumaşın 4 farklı testten yüksek başarı oranıyla geçtiğini dile getiren Yıldırım, "Kumaş ile dünya çapında bez maske kavramı oluşmuş ve bu ürüne yönelik hem Avrupa hem de ülkemizde standardizasyon geliştirilmiştir. Ürettiğimiz bu kumaşın EN 14683 standardizasyonunda belirtilen FFP2 ve N95 kalitesinde olduğu testlerle raporlanmıştır. Laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz ürün, ayırma etkinliği, doku yapısı ve kompozisyonundaki lif özelliğiyle, artırılmış dokuma tekniğiyle üretilmiş inovatif bir kumaştır. Bakteri filtreleme etkinliği test sonucu aynı zamanda virüsle ilgili de bir parametre olacak." diye konuştu.