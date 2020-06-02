YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Ticaret Borsası laboratuvar ve depoculuk şirketi kurdu

Bursa Ticaret Borsası laboratuvar ve depoculuk şirketi kurdu

BURSA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: - "Laboratuvar kapsamında öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizleri yapılacak"

Bursa Ticaret Borsasınca (BTB), tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla laboratuvar ve depoculuk işletmesi kurulduğu bildirildi.

BTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de tarım ürünlerinin standartlarının belirlenmesini, ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde, Bursa Ticaret Borsası "yetkili sınıflandırıcılık" faaliyetleri ile laboratuvar hizmeti vermeye başlıyor.

Bu kapsamda, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması ve depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak amacıyla Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk AŞ oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, lisanslı depoların, tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda kalite sınıflarına göre depolanmasını sağlayan, çalışma usulleri devlet tarafından belirlenmiş büyük kapasiteli depolar olduğunu belirtti.

Matlı, "Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapmak, ürünün nitelik ve özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu belgelendirmek üzere şirketimiz, üyelerimiz başta olmak üzere üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- Bakanlıktan lisans verilince faaliyete geçecek

Lisanslı depolara giren her tarımsal ürünün kalite sınıfının belli olduğunu aktaran Matlı, fiyatlandırmanın da borsalarda kaliteye göre serbest piyasa koşullarında oluştuğunu kaydetti.

Kuruluşu tamamlanan işletmenin, Ticaret Bakanlığınca verilecek Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı ile Bursa'da yakında hizmet vermeye başlayacağını duyuran Matlı, şu bilgileri paylaştı:

"Kurulan laboratuvar kapsamında öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizleri yapılacak. Ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının olmazsa olmazı olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetinin, Bursa'da bundan böyle Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk AŞ tarafından yapılacak olması bölge tarımına katma değer yaratacaktır.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de ürün piyasalarımızın başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkeler gibi sağlam ve dinamik bir yapıya kavuşturmamız gerekli. Bunun için üretimden tüketime kadar olan tüm safhalarda birbirini destekleyecek ve tamamlayacak kurumlara ihtiyaç var. Lisanslı depoculuk sistemi bu anlamda, tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, pazar alanını genişleten, ürün piyasalarının gelişmesine ve bu piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve aynı zamanda sanayicinin üretim için gereksinim duyduğu ham maddeyi tedarik etmesini kolaylaştıran önemli bir kurumsal altyapı. Bundan sonraki süreçte Bursa Ticaret Borsası olarak öncelikli hedefimiz ülke tarımının göz bebeği olan şehrimizde, standartları belirlenmiş tarım ürünleri piyasasını geliştirerek üyelerimiz başta olmak üzere üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize güvenilir, hızlı, objektif tarım piyasa ortamı oluşturarak, ticari hayatlarına katkı sağlamaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Bursa Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.