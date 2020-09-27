Bursa Ticaret Borsası’na girişlerde HES kodu uygulaması başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve ziyaretçiler için uygulamaya alınan ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu sorgulama ve bildirme zorunluluğu Bursa Ticaret Borsası’nda da hayata geçti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüm dünyada korona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında Türkiye’de de HES kodu uygulamasının başlatıldığını hatırlattı. Bu uygulamayla salgın takibinin kolay bir şekilde yapılmasının hedeflendiğini kaydeden Matlı, “Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlatılan HES kodu uygulaması son dönemde bir kez daha vaka sayılarında yaşanan artış üzerine İçişleri Bakanlığının genelgesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda çalışanlarımız, üyelerimiz ve ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği için Bursa Ticaret Borsası olarak HES kodu uygulaması başlattık. Artık hizmet binalarımıza girişlerde görevliler tarafından HES kodu sorgulaması yapılacak. İlgili sistemden yapılacak kontrollerde ‘Riskli Değil’ uyarısı görülen kişilerin girişlerine izin verilecek, ‘Riskli’ uyarısı çıkan çalışanlar ve ziyaretçiler ise en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sadece kendi sağlığımız değil, toplum sağlığının korunmasının ön plana çıktığı bu günlerde başta çalışanlarımız ve üyelerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimizden HES kodu edinmelerini, temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak suretle uymalarını rica ediyorum” dedi.

Özer Matlı ayrıca korona virüs salgınıyla topyekûn ve çok daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla tüm Borsa üyelerinden kendi iş yerlerinde de HES kodu uygulamasını hayata geçirmelerini istedi.

