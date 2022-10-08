Bursa Ticaret Borsasında Özer Matlı yeniden başkanlığa seçildi

Bursa Ticaret Borsasının yönetim kurulu seçimlerinde başkanlığa yeniden Özer Matlı getirildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetimindeki seçimde, 4 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu belirlendi.

Seçimin ardından ilk toplantısını yapan Bursa Ticaret Borsası Meclisinde meclis başkanı ile meclis başkanlık divanı üyeleri belli oldu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Matlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, İbrahim Özhan, İlker Birgül, İsmail Aslım, Emrah Silmez, Gökhan Onur ve Serdar Yıldız'dan oluştu.

Borsa Meclisinde ise mevcut başkan Mehmet Aydın yeniden aynı göreve getirildi. Başkan yardımcılıklarına Mustafa Aksu ve Hasan Çetin, meclis katip üyeliğine Sabriye Şen seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeliklerinde ise Özer Matlı, Hikmet Bosut, Cengiz Camcı, Hakan Kırmızıay, Tamer Sertepe, Mehmet Korkmaz ve Mehmet Edemen görevlendirildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Özer Matlı, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Göreve geldikleri ilk andan itibaren Bursa öncelikli çalışmalar yürüttüklerini belirten Matlı, "Gelinen noktada 8 yıl gibi kısa bir sürede tescil işlem hacmimizi 10 milyar lira seviyesine getirmeyi başardık. Hayata geçirdiğimiz projelerle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yine aynı azimle üyelerimiz için çalışmayı, borsamızın marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak projeler üretip, şehrimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



