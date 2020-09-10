Bursa trafiğine kurtuluş günü düzenlemesi

Yarın Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde trafikte düzenleme yapılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “11 Eylül Cuma günü saat 10.00’da, Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek olan Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde; Altıparmak Caddesi çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakırhamam Kavşağı - Fomara Kavşağı - Varyant Altı Zafer plaza Lambalar - Cemal Nadir Caddesine çıkış - Atatürk Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları - Gökdere Meydanı’ndan Setbaşı çıkış ve Şenöz Kavşağından Atatürk Caddesi istikameti ile İnönü Caddesi İniş istikametleri, saat: 09:30’ dan itibaren tören öncesinde ve tören bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.11 Eylül Cuma günü Atatürk Anıtı önünde saat:10.00’ da yapılacak olan çelenk sunma ve tören esnasında; Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi ile Setbaşı istikametleri bağlantı yollarının kullanılmaması, ayrıca 11 Eylül Cuma günü saat:09:30’dan itibaren T1 (İpekböceği) hattı etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.

Alternatif güzergahlar

Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Dikkaldırım - Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı - Oğullu Caddesi - İzmiryolu - Gençosman Kavşağı - İstanbul Yolu - Ankara Yolu - Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.



