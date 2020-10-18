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Bursa Ulu Cami göründü, sıra hanlarda

BURSA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, Merkez Bankası ve İşkur binalarının yıkılmasıyla 600 yıllık tarihi Ulu Cami, Cemal Nadir Caddesi üzerinden de görünmeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, Merkez Bankası ve İşkur binalarının yıkılmasıyla 600 yıllık tarihi Ulu Cami, Cemal Nadir Caddesi üzerinden de görünmeye başladı. Yıkımların etap etap devam etmesiyle tarihi hanlar da bir bir gün yüzüne çıkacak.
Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje hız kesmeden devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, çalışmalar kapsamında Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binalarının yıkımı tamamlanırken, hafriyat kaldırma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Henüz 2 ayı bile bulmayan zamanda yapılan çalışmalar, daha şimdiden kente büyük bir değer kattı. Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi’nin adağı olarak yaptırılan, İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Cami, artık Cemal Nadir Caddesi üzerinden de görünmeye başladı. Öte yandan Ulu Cami ile Tophane ve Hisar Bölgesi arasında adeta perde görevi gören binaların kalkmasıyla iki tarihi bölge arasındaki görsel bağlantı da sağlanmış oldu.
Sıra hanlarda
Yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede uygulanacak projenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje yarışmasıyla ilgili süreç de devam ediyor. Yarışla ile Bursa tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkmasını ümit ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çarşıbaşı, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin girişidir. Bölgede 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunuyor. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras. Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza’dan başlayıp Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaların kaldırılması ve tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek” diye konuştu.

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