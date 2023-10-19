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Bursa UMKE’den geniş çaplı tatbikat

19.10.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) çeşitli afet durumlarının canlandırıldığı geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdi.

Bursa UMKE’den geniş çaplı tatbikat

AFAD Merkezi’nde iki gece üç gün süren tatbikatta merkez üssü Osmangazi olan 6,4 şiddetindeki deprem senaryosu canlandırıldı. Tıbbi uç noktalar oluşturularak kurulan sahra hastanesine deprem kaynaklı vakaların yanında; kaybolma, boğulma, doğum, yanık ve yangın gibi vakalara da müdahale edilip tedavi ve nakilleri gerçekleştirilirken enkaz alanlarında kurtarma çalışmalarına devam edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gibi çeşitli kurumların desteği ile gerçekleşen tatbikatta 83 UMKE personeli olmak üzere 130 kişi görev aldı.
Bir afette olacaklar canlandırılıyor

Tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan Bursa UMKE sorumlusu Dr. Muhammed Yusuf Keleş, “Tatbikatımızın senaryosu gereği bir enkaz durumunda içeride kalan afetzedelerin kurtarılma operasyonu daha sonra kurtarılan yaralılara umke ekiplerinin müdahalesini daha sonra 112 acil sağlık ambulanslarının hastaneye nakledilmesini canlandırıyoruz. İki gece üç gün süren yerel düzey saha tatbikatı içerisinde bir afet durumunda yaşanabilecek olayların hemen hepsi senaryolaştırılmaktadır. Bunların içerisinde enkazlar, toplu trafik kazaları, çadır kent yangınları gibi toplu etkileşimin olduğu afet durumları senarize edilmekte. Ekiplerimiz tüm bu senaryolara hazırlık yapmaktadır” şeklinde konuştu.

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