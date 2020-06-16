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Bursa Valisi Canbolat’a Başkan Tanır’dan ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ı makamında ağırladı.

Bursa Valisi Canbolat’a Başkan Tanır’dan ziyaret

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ı makamında ağırladı. Vali Canbolat’a Kestel ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Tanır, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını, normalleşme sürecinde de çalışmalarını sürdürdüklerini, Kestel’e ve Bursa’ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Tanır ve Başkan Aktaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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