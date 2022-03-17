Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'teki camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bursa tarihi Ulu Cami, Emirsultan Camisi ve birçok camide Kuran'ı Kerim okundu.

Dualar edilip ilahilerin okunduğu programlarda vatandaşlar camileri doldurdu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Bilecik

İl Müftülüğünce akşam namazının ardından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen programda mevlit ve ilahiler okundu.

Programda İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından vaaz verildi. Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti.



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