YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

17.03.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'teki camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bursa tarihi Ulu Cami, Emirsultan Camisi ve birçok camide Kuran'ı Kerim okundu.

Dualar edilip ilahilerin okunduğu programlarda vatandaşlar camileri doldurdu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Bilecik

İl Müftülüğünce akşam namazının ardından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen programda mevlit ve ilahiler okundu.

Programda İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından vaaz verildi. Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
GÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldüGÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü
Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyorMuğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyor

Bursa Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
13:17
İkindi
16:39
Akşam
19:19
Yatsı
20:37
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.