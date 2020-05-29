Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Bursa'da salgın öncesi kalabalık olan tarihi Ulu Cami civarı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında kısmi yoğunluklar gözlendi.

Şehrin ana arterlerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

- Eskişehir

Eskişehir'de tedbirlerden önce yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Polis ekipleri, caddelerde vatandaşları maske takma konusunda uyarıyor.

- Balıkesir

Balıkesir'de, Kovid-19 mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Kent merkezinde salgın öncesi ticari hayatın yoğun olduğu Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Çavuş Sokak civarının sakin olduğu görüldü.

Hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle manav ve marketlerin önünde az da olsa yoğunluk oluştu.