Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Şehit Binbaşı Ufuk Rodoplu'nun annesi Nuriye Rodoplu da bayramı hüzünlü karşıladıklarını anlatarak, "Artık çok yaşlandım, halim yok ama oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Zaman buldukça ziyaret ediyoruz. 'Vatan sağ olsun.' demekten başka elimizden gelen bir şey yok. Bizim rahatımız için onlar şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Ailece kabri ziyarete geldiklerini belirten Halis, "Ramazan Bayramı dolayısıyla buradayız. Her bayram ve kandillerde ziyarete geliyoruz." dedi.

Baba Mustafa Halis (80), gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Yılmaz Halis'in 1994'te Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olduğunu söyledi.

- Eskişehir

Eskişehir'de yakınlarının Vişnelik Hava ve Kanlıpınar şehitliklerindeki mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, görevlilerle kabirlerin bakımını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de 41 yaşına şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege, "Allah askerimizi, polisimizi, milletimizi korusun. Tırnaklarına taş değdirmesin Rabb'im." diye konuştu.

Eyüp Çetin ise aynı harekatta 2018'de 25 yaşındaki oğlu Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin şehit düştüğünde torununun 40 günlük olduğunu dile getirdi.

Çetin, "Kızı büyüyor. Birazdan o da gelecek buraya. Bu bayram yine buruk geçecek. Arife günü geldik yine, oğlumuz yok. Vatan sağ olsun. Allah tüm şehit analarına, babalarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

- Çanakkale

Çanakkale'de de Hastane Bayırı Şehitliği'ne gelerek kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyan, dua eden vatandaşlar, mezarların bakımını yaptı. Kabir ziyaretlerinde, duygu dolu anlar yaşandı.