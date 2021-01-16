Bursa ve çevre illerde yoğun kar yağışı sürüyor

Bursa ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bursa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kentin çeşitli noktalarında olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmaları yapıldı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği merkez ve ilçelerde, yağışın gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - Ambulansın yolunu belediye ekipleri açtı Kestel ilçesi Gözede Mahallesi'nde rahatsızlanan bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kar küremesi yapılmasının ardından ambulans, hastayı sağlık merkezine ulaştırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekiplerin yolu açtığı sırada çekilen videoyu Twitter hesabından "Kestel, Gözede Mahallemizde ambulansın yolunu açıyoruz. Önceliğimiz sağlık, önceliğimiz vatandaşımıza hizmet." ifadeleriyle paylaştı. - Balıkesir'de yolu kapanan mahalle sayısı 398'e yükseldi Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalle sayısı 398'e çıktı.

Kent genelinde öğleden sonra başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Altıeylül, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Savaştepe, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yoğun kar nedeniyle 398 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir belediyesi 15 kar küreme ve tuzlama ekibiyle mahalle yollarında çalışırken, toplamda 20 yol bakım ekibi sahada görev yapıyor. Kentin çeşitli noktalarında olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmaları sürüyor. İl genelinde 40 noktada görev yapan itfaiye ekipleri de olası acil durumlara karşı nöbet tutuyor. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmı tamamıyla trafiğe açık. - Bilecik Bilecik'te kent merkezinde başlayan yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, Bilecik-Sakarya ile Bilecik-Eskişehir kara yolunda tuzlama çalışması yapıyor. Kar kalınlığı Pazaryeri ilçesinde 10, Osmaneli'de 5, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde 15 santimetre olarak ölçüldü. Bazı vatandaşların, evlerinin bahçesinde karın keyfini çıkardıkları görüldü.

Sokakta kar topu oynayan bazı vatandaşlar da polis ekipleri tarafından megafonla uyarıldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açık tutulması için çalışıyor. - Eskişehir Eskişehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar nedeniyle evlerinde çıkan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Trafik ekipleri de araç sürücülerine dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıyor. Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olduğu kent merkezinde yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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