Bursa ve çevresinde tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı, denetimler gerçekleştirildi

BURSA (AA) - Bursa ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı, kurallara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bursa'da vatandaşlar yılın ilk cuma namazını il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Şehrin en büyük camilerinden Ulu Cami'de de denetim yapıldı. İl Müftülüğü ekipleri, camiye gelenlere tek kullanımlık seccade verdi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki ana arterlerde bulunan denetim noktalarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

- Eskişehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yeni yıl tedbirleri kapsamında kentteki kamu kurumlarının yanı sıra emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Çarşı Polis Merkezi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayyıldız, halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini istediklerini söyledi.

Vali Ayyıldız, 24 saat esasına göre sabahın erken saatlerine kadar görev yapan jandarma ve emniyet personelinin yanı sıra sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini, insanların can ve mal güvenliği ile huzurunu sağlayan güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yerine getirdiğini ifade etti.