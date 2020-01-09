YURTHABER
  4. Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı

Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 09.01.2020 08:50 | Son Güncelleme

Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı

Bursa ve Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya illerinde aranma kaydı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Bursa il merkezi, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde zanlıların saklandığı, terör örgütünün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ'nün sözde "emniyet mahrem imamı, askeri mahrem imamı, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, küçük bölgeci, satın alma sorumlusu" ile meslekten ihraç edilen asker ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten bir kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverildi. Diğer 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

- "ByLock" kullanıcılarına operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan başka bir çalışma kapsamında, 4'ü terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı 5 şüpheliye yönelik Bursa il merkezi ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birine elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Bursa’da seri uygulama usulü davaBursa’da seri uygulama usulü dava
İTSO’dan Kobi’lere alacak sigortası semineriİTSO’dan Kobi’lere alacak sigortası semineri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bylock FETÖ hücre evi Operasyon Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bursa Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:40
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Eray Eczanesi
Osmangazi
Güney Eczanesi
Yildirim
Korupark Eczanesi
Osmangazi
Kurtuluş Eczanesi
Nilufer
Mine Eczanesi
Osmangazi
Sinanoğlu Eczanesi
Nilufer
Şifanur Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Mustafa Atan Göz Yaşları İle Uğurlandı

Mustafa Atan Göz Yaşları İle Uğurlandı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.