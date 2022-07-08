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Bursa ve Eskişehir'de bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

08.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve Eskişehir'de bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Bursa ve Eskişehir'de bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Bursa ve Eskişehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Pınarbaşı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlerdeki çiçekleri suladı.

Kabir ziyareti yapan şehit Yusuf Sel'in annesi Kadriye Sel, AA muhabirine, oğlunun 1996'da şehit olduğunu ve 26 senedir her cuma günü kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit annesi Emine Tosun da oğlunun 30 yıl önce şehit düştüğünü belirterek, "Kolay değil ama ne yapacaksın. Başa geldi mi çekiliyormuş. Hiç yaşamayacağım sanıyordum ama 30 senedir yaşıyorum." diye konuştu.

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında askerlik vazifesini yaparken 22 yaşında şehit olan Taha Çelik'in annesi Nazmiye Çelik ise "Vatan, bayrak için koştu gitti. Ne diyeyim? Acımız aynı. Hepsi bizim şehidimiz. Rabbim inşallah onların mekanları cennettir. Bütün annelere de sabır versin Rabbim. Devletimize, ülkemize zarar vermesin." ifadesini kullandı.

Ağrı'da 1991 yılında şehit düşen Reyhan Gürkan'ın eşi Sevim Gürkan, acılarının yıllardır sürdüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizler her bayram sıcak el yerine soğuk mermerleri öpüyoruz. Çocuklarımızı babasız yetiştiriyoruz. Onlara hem ana hem baba olmaya çalışıyoruz. 'Vatan sağ olsun' diyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. Bugünlerde gelen şehitlerimiz bizlerin çok daha fazla canını yakıyor. Her gün bir şehit tabutunu gördüğümüz zaman bizlerin yaraları tekrar tekrar açılıyor ve kanamaya devam ediyor. Artık bu terör olayları bitsin diyoruz. Artık şehitler gelsin istemiyoruz."

Eskişehir'de Vişnelik Hava Şehitliği ile Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Kanlıpınar Şehitliği'ne gelen vatandaşlar da yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezar taşlarını temizleyen vatandaşlar, çiçekleri de suladı.

Eskişehir'de bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

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Kurban Bayramı Bursa Eskişehir şehitlik

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