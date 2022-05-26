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Bursa ve Yalova'da "Müsilaj Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalandı

26.05.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve Yalova'da "Müsilaj Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalandı

BURSA/YALOVA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Bursa ve Yalova'da 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 56 av fişeği ve 131 adet değişik çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Aynı çalışma kapsamında Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova merkezli Rize, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'daki 24 farklı adrese düzenlenen operasyonda ise 20 zanlı yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 206 fişek ve 100 gram esrar ele geçirildi.

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