YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Bursa, Yalova, Eskişehir ve Bilecik'te "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Bilecik'te "Evde kal" çağrısına uyuluyor

YALOVA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bursa, Yalova, Eskişehir ve Bilecik'te "Evde kal" çağrısına uyuluyor

BURSA (AA) - Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

Bursa'da, yoğunluğun normal zamanlarda en fazla olduğu yerlerden Ulu Cami, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanlarında sessizlik hakim. Kentte, güzel havaya rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmıyor.

- Yalova

Kentin sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakını hizmet vermezken, araç ve yaya hareketliliği ise çok az.

Şehrin giriş çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve trafik ekipleri de sürücülerin ateş ve evraklarını kontrol etmeyi sürdürüyor.

Sürücüler ve beraberindeki yolcuların ateşini ölçen ekipler, farklı ilden gelen sürücülerin ise evraklarını inceledikten sonra geçişlerine izin veriyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Kurtuluş Caddesi, İbrahim Karaoğlan Caddesi, Vatan Caddesi ve Ziyapaşa Caddesi sakin günler yaşıyor. Vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle buralardaki yoğunluk düştü.

- Bilecik

Bilecik'te de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuyor.

Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde araç ve yaya hareketliliği ise çok az yaşanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/
Anahtar Kelimeler:
Yalova Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Yalova Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:17
Öğle
13:08
İkindi
16:51
Akşam
19:49
Yatsı
21:14

Yalova Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Şahika Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kamu binalarında önlemler alınıyor

Kamu binalarında önlemler alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.