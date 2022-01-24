YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

24.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

Bursa- Yalova güzergahında etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Süpürgelik mevkisindeki kar ve buzlanmadan dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri trafik akışının kesilmemesi için yoğun çaba sarf ederken polis de gerekli önlemleri alıyor.

Olası kazaları önlemek için yolda bir süre çift yönlü ulaşımı durduran ekipler, araçları diğer güzergahlara yönlendirdi.

Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Yalova

Bursa Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:21
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Kahraman Eczanesi
Gemlik
Ozan Eczanesi
Gemlik
Çağrı Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Alper Eczanesi
Inegol
Lavanta Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.