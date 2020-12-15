YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 15.12.2020 02:31 | Son Güncelleme

Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

Bursa'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama bulunan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

İnegöl ilçe girişi Rehber Kavşak'ta uygulama yapan ekipler, bir aracı durdurarak izin belgesini sordu.

İzin belgesi olmayan F.U'nun GBT'sini (Genel Bilgi Toplama) kontrol eden ekipler, şahsın 10 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Şahıs gözaltına alındı.

- Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı

Mobilya Sanayi bölgesinde ise bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şahsı durdurarak izin belgesini sordu. A.C'nin durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada kesici aletler buldu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

15 Temmuz İrade Meydanı'nda da M.A. ile A.T. isimli şahıslara, izin belgeleri olmadığı için 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:04
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.