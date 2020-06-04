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Bursa’da 10 Günde 24 bin 666 Sosyal Destek

BURSA HABERLERİ  | 04.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) vak’asının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarını olağanüstü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, 10 günde toplam 24 bin 666 adet erzak, çorba ve ekmek dağıtarak, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Osmangazi’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor.

Korona virüs (Covid-19) vak’asının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarını olağanüstü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, 10 günde toplam 24 bin 666 adet erzak, çorba ve ekmek dağıtarak, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Osmangazi’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren ekip, vatandaşlara günlük erzak, ekmek ve çorba dağıtımı yapıyor. Korona virüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcayan destek grubu, ayrıca alışveriş yardımında bulunarak kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor.
Osmangazi’nin 136 mahallesini kapı kapı gezen belediye ekipleri, 25 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında bin 370 erzak, 182 çorba, 23 bin 046 ekmek dağıttı. Bunun yanı sıra evlerinden çıkamayan 68 tane 65 yaş üstü vatandaşa ihtiyaç desteği veren Vefa Sosyal Destek Grubu, böylece toplam 24 bin 666 aileye sosyal yardım sağladı.

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