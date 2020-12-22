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Bursa'da 1406 litre sahte içki ele geçirildi

BURSA HABERLERİ  | 22.12.2020 18:25 | Son Güncelleme

Bursa'da 1406 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 1406 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çöreler ve Esentepe mahallelerinde ikamet eden Y.E. ve M.S.K'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 1406 litre sahte içki, 2 damıtma kazanı, 8 alkol ölçme aleti, hassas terazi, 13 kilogram aktif karbon ele geçirdi. Ayrıca, sahte içki satışından elde elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira bulundu.

Y.E. ve M.S.K, gözaltına alındı.

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