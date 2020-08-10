Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförü hakim karşısında

Bursa'da çöp kamyonuyla çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ü.A, savunmasında olay günü çöpleri topladıklarını ve kazanın olduğu sokağa geldiklerini anlattı.

Sokağın sağında bir araç gördüğünü belirten sanık, "Ben sağdaki araca çarpmamak için o araca bakıyordum. Daha sonra çöp kamyonunun arkasındaki arkadaşlar, 'Çocuk var' diye bağırdı. Ben de durdum, hemen ambulansı aradım. Daha sonra araçtan inince çocuğa ve annesine çarptığımı gördüm. Ben çocukla annesini öncesinde görmedim. Hem sağda duran araca baktığım için hem de sol taraf boş arsa olduğu için çocukla annesini görmedim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Kazadan yaralı kurtulan anne Filiz Deniz de olay günü kızını gezdirmeye çıkardığını söyledi.

Çöp kamyonunu görünce yol vermek amacıyla bebeğiyle yeşillik alana doğru geçtiğini dile getiren Deniz, şöyle konuştu: